Türk uzman 2023 seçimlerini değerlendirdi

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaştıkça seçim kampanyaları kızışıyor. Bu günlerde Türkiye'nin sokaklarında seçim heyecanı yaşanırken ülke toplumunun 2023 seçimlerine ilgisi daha da artıyor.

14 Mayıs'ta yapılacak seçim yarışında farklı partilerden Sinan Oğan, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce gibi 4 isim yer alıyor. Ancak Türkiye'de yapılan anketlere göre seçimin galibi ya Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu’dur.

Mehr Haber Ajansı Türkiye’deki seçimlerle ilgili gazeeci-yazar "Orhan Bursalı" ile konuştu. Bu röportajı aşağıdaki yazıda okuyabilirsiniz:

1- Türk toplumunda siyasi açıdan derin bir kutuplaşma var. Görünen o ki Türkiye'deki seçim süreci, ülkenin farklı kesimlerinin düşünce farklılıklarını daha görünür hale getirmiştir ve 2023 seçimleri bu kez Türk halkı için daha önemli hale gelmiştir. Bunun sebebi nedir. Sizce seçim sonuçları Türk toplumu üzerinde nasıl bir etki yaratacak?

Türkiye 20 yıllık tek adam tek parti rejiminde kurtulma ve değişme sürecinin sonunda duruyor. AKP iktidarı seçimleri sürekli olarak kutuplaştırma üzerinden sürdürdü, ilk zamanlar, yeni ekonominin tıkırında gittiği ülkeye bol dolar aktığı 70 milyar dolara yakın Türkiye cumhuriyetinin kuruluşlarını özelleştirip sattığı ve bol para harcadığı zamanlarda seçimleri kolay kazandı. Bu durumda olan her ülkede iktidarlar seçimi kazanırdı. Ancak AKP ülkenin yarının düşünmedi, ülkenin zenginliklerini har vurup harman savurdu, katma değer yaratan yatırımlara yönelmesi, üstelik hukuk ve adaleti, özgürlükleri de kendi kontrolüne alıp baskılama yoluna gitti. Dışarıdan yatırım gelmez ve dolar akmaz oldu, böylece iktidarının sonuna geldi. Bugün kutuplaştırmanın aldığı boyut geçmişe hiç benzemez boyutlara ulaştı. Bunun iki nedeni, taraftarlarını kendi sağında tutabilmek ve kutuplaştırmak seçimi kazanabileceğini sanmak. AKP lideri 2019 yerel seçimlerde kaybetmeye başları şimdi bu sürecin sonuna geldik.

2- Altılı Masa’nın ortak bir şekilde hareket etmeye çalışsa da, bu partilerin yaklaşımlarındaki farklılıkları ve hatta cumhurbaşkanı adayının seçilmesi sürecinde ortaya çıkan krizi dikkate alındığında, bu tür anlaşmazlıkların devam ettiğini gösteriyor. Millet İttifakı bu seçimi kazanırsa, ülkeyi yönetme sürecinde parti liderleri arasında bazı konularda ciddi anlaşmazlıklar olduğunu düşünüyorum. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir?

Hayır artık anlaşmazlıklar giderildi ve hepsi iktidarı sürdürebilmeleri ancak anlaşmakla mümkün olduğunu gördü. Ben 5 yıl boyunca ortak ve uzlaşma içinde yönetimi sürdürmek zorunda olduklarını düşünüyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik yıkıntıyı temizlemeleri ve ülkeyi düze çıkarmaları en az 3 yıl, başarı kazanmaları ise gelecek seçimlere sarkar. Hiç birinin iktidarı zora sokma lüksü yok. RTE'ye yeniden kapı açarlar.

3- Ekonomi durumunun kötü olması nedeniyle toplumda AK Parti’ye karşı bir memnuniyetsizlik var. Hatta Erdoğan taraftarı olan bazı seçmenlerin kendisine oy vermek konusunda karasızdır. Bazıları Erdoğan’dan koparak muhalefete yönelmiştir. Bazı seçmenler de kendi düşüncelerine göre “kötü ve en kötü” arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığı için Erdoğan’ı seçmek zorunda. Tabii ki seçmenin bir bölümü ise hala Erdoğan taraftarı. Sizce önümüzdeki seçimler Erdoğan ve partisi için nasıl geçecek?

Oy kaybedecekleri açık. 2015 haziran seçiminde AKP’nin oyu yüzde 42 ye gerilemiştir, şimdi yüzde 35 in altında. Mecliste Cumhur ittifakı olarak çoğunluğu sağlamaları bile zor gözüküyor. Cumhurbaşkanlığını ise kesin kaybedecekler, tabii eğer her şey düzgün bir seçim süreci içinde geçerse. Ben geçeceğini düşünüyorum.