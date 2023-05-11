İran'dan İsveç Parlamentosu'nun "Devrim Muhafızları" kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani İsveç Parlamentosu'nun Devrim Muhafızları ile ilgili kararına tepki göstererek, "Devrim Muhafızları Ordusu silahlı kuvvetlerin diğer unsurlarıyla birlikte ülkenin ulusal ve sınır güvenliğini korumakla yükümlü olan İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'ndan kaynaklanan resmi ve yasal bir kimliğe sahiptir" dedi.

Kenani, "Devrim Muhafızları, İran'ın ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak yanında son on yılda, uluslararası tekfirci ve IŞİD terör örgütüyle mücadelede ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Böyle bir rol İran milletinin ve özellikle IŞİD'in saldırılarına uğrayan bölge halkının hafızasından silinmeyecek" ifadesini kullandı.

Kenani, "İsveç parlamentosunun yasadışı eylemi, egemenlerin eşitliği ve hükümetlerin içişlerine karışmama dahil olmak üzere uluslararası hukukun standartlarına ve kabul edilen ilkelerine aykırıdır ve İran'ın egemenliği ve ulusal güvenliğine yönelik açık bir saldırıdır. iran Dışişleri Bakanlığı İsveç parlamentosunun bu eylemini şiddetle kınıyor" ifadelerinde bulundu.

Kenani, "İsveç hükümetine iki ülke ilişkilerini zedelemek için kurulan tuzağa düşmemesini ve İsveç'in ulusal çıkarlarını ve iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden ilişkileri teröristlerin ve Siyonist apartheid rejiminin ve İran milletinin düşmanlarının çıkarları için feda etmesini tavsiye ediyoruz." diye kayetti.

