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17 May 2023 08:20

Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle seçimi görüştü

Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle seçimi görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan öncelikle, 14 Mayıs seçimlerindeki çalışmalarından dolayı liderlere teşekkür etti. 28 Mayıs seçimiyle ilgili nasıl bir strateji izleneceği, ne tür adımların atılacağı, hangi illerde miting düzenleneceği gibi konular masaya yatırıldı. Erdoğan’ın seçime kadarki süre içerisinde deprem bölgesi illerine ve rakibiyle oylarının yakın olduğu şehirleri ziyaret etmesi bekleniyor.

Şentop’u kabul etti

28 Mayıs seçimleri için çalışmalarını Ankara’da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
 

News Code 1909319

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