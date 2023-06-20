Fidan ve Blinken Londra'da bir araya gelecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 21-22 Haziran'da Britanya'nın başkenti Londra'da düzenlenecek Ukrayna'ya yardım konferansında bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Al-Monitor'den Amberin Zaman'a konuşan diplomatik kaynaklar, görüşmenin ana gündeminin Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmamaya devam etmesi olacağını söyledi. Kaynaklar, toplantının kimin tarafından talep edildiğine dair bilgi paylaşmadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerini kazandıktan sonra kurduğu kabinede Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Fidan, Blinken'la ilk kez yüz yüze mevkidaş olarak görüşecek.

ABD, Türkiye ve Macaristan'dan İsveç'in NATO üyeliğini 11 Temmuz NATO Liderler Zirvesi'nden önce ulusal meclislerinden geçirmelerini istiyor. Bu senaryoda İsveç, Batı'nın büyük çoğunlukla istediği üzere Vilnius'taki zirvede tam üye olabilecek.

Blinken ve Fidan, 8 Haziran'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kaynak: T24