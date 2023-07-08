İran-Cezayir ilişkileri doğru yolda ilerliyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Emir Abdullahiyan, İran-Cezayir ilişkilerinin doğru yolda ilerlediğini belirterek, "İki ülke arasındaki diplomatik temaslar her zaman güçlü bir şekilde yapılmıştır ve bu süreç böyle devam edecektir. Bugünkü görüşmelerde, diplomatik ve hizmet vizelerin iptali konusunda anlaştık." dedi.

İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Komisyon'un düzenlenmesi için bir komite oluşturulacağını anlatan Emir Abdullahiyan, "İran-Cezayir yüksek komisyonu toplantısı İran'ın birinci cumhurbaşkanı yardımcısı ve Cezayir başbakanının başkanlığında düzenlenecek." ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, Attaf ile görüşmelerinde özellikle bilim ve teknoloji, yenilikçi işbirliği, çevre, yenilenebilir enerji, tarım, tıbbi ilaç, sağlık ürünleri, turizm, sanayi ve madencilik işbirliğini görüşmek üzere istişarelerde bulunduklarını ve görüşülen konularda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Cezayirli mevkidaşı ile bölgesel konularda önemli görüşmelerde bulunduğunu belirten Emir Abdullahiyan, “Cezayir, sahte rejim İsrail'in Afrika Birliği'nde gözlemci üye olarak katılmasına izin vermedi. Her zaman Filistin halkının büyük destekçisi olan Cezayir, son aylarda Suriye'nin Arap Birliği'ne geri dönüşünde etkin ve yapıcı bir rol oynadı." açıklamasını yaptı.

Emir Abdullahiyan, Cezayirli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Sudan'daki krizle ilgili son gelişmelerin ele alındığını da sözlerine ekledi.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) Cezayir'in ev sahipliğinde yapılacağını aktaran Emir Abdullahiyan, "Sayın Cumhurbaşkanı Reisi'nin bu toplantıya katılması için Cezayir’yi ziyaret emesi planlanıyor." diye konuştu.