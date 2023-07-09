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9 Tem 2023 15:36

Somali'de 40'dan fazla Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de 40'dan fazla Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

Somali ordusu, hava ve kara operasyonunda terör örgütü Eş-Şebab'ın 40'tan fazla üyesini etkisiz hale getirdi

Somali ordusu, hava ve kara operasyonunda terör örgütü Eş-Şebab'ın 40'tan fazla üyesini etkisiz hale getirdi.

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aşağı Cuba bölgesinin Welmaro köyünde uluslararası koalisyonun desteğiyle Eş-Şebab'a yönelik hava ve kara operasyonu düzenlendi.

Karadan özel eğitimli Danab birliklerinin operasyonunda 40'tan fazla örgüt üyesi öldürüldü.
ABD'nin sık sık hava desteği verdiği Somali ordusu, son aylarda örgüte yönelik operasyonlarını artırmıştı.

News Code 1910302

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