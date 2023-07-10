Çatışmalar nedeniyle 3 milyon Sudanlı evlerinden oldu

Son 11 haftada 15 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. 2,2 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği, 615 bin kişinin ise komşu ülkelere geçiş yaptığı aktarıldı.

Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana 2,8 milyon kişinin yerinden edildiği bildirildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'da çatışmanın başladığı 15 Nisan'dan bu yana derledikleri verileri paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da son 11 haftada 15 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. Sudan'da 2,8 milyon insanın yerinden edildiğine işaret edilen açıklamada, 2,2 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği, 615 bin kişinin ise komşu ülkelere geçiş yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm zorluklara rağmen 2,5 milyondan fazla insana hayat kurtarıcı yardım ulaştırıldığı ifade edildi. Yerel yetkililerden edinilen bilgiye göre, Sudan'daki can kaybının 1.133'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 11 bin 796 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: MilliGazete