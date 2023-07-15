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15 Tem 2023 09:25

Bağdat'ta ABD karşıtı protesto

Bağdat'ta ABD karşıtı protesto

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge yakınında toplanan bir grup kişi ABD Büyükelçisi'ni "ülkenin iç işlerine karıştığı" gerekçesiyle protesto etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge yakınında toplanan bir grup kişi ABD Büyükelçisi'ni "ülkenin iç işlerine karıştığı" gerekçesiyle protesto etti.

Irak varandaşları, yabancı misyonların da bulunduğu Yeşil Bölge'nin yakınında bir araya geldi. Burada "ABD'ye hayır" sloganları atan eylemciler, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski'nin "Irak'ın iç işlerine karışmamasını" istedi. Protestocular, Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine baskın düzenlemekle tehdit ederken, Irak güvenlik güçleri gösteri alanında güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Önlemler kapsamında Yeşil Bölge de trafiğe kapatıldı.

News Code 1910404

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