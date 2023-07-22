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22 Tem 2023 10:40

Yemen'de Dünya Gıda Programı çalışanına suikast

Yemen'de Dünya Gıda Programı çalışanına suikast

Yemen’in Taiz kentinde Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanı Moayad Hamidi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Taiz kentinde motosikletli ve silahlı bir kişi Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanın da aralarında bulunduğu bir kaç kişiye ateş açtı. Saldırı sonucu Dünya Gıda Programı çalışanı Ürdün asıllı Moayad Hamidi'nin vücuduna 6 kurşun isabet etti. Hamidi’nin saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Hayatını kaybeden Hamidi’nin ise insani yardımda bulunmak için Taiz’e gittiği öğrenildi. Saldırganın kimliğinin tespit edildiğini açıklayan güvenlik ekipleri zanlının yakalanması için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Kayank: CNN Türk

News Code 1910553

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