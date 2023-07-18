İran’dan Suriye’ye dini ziyaretler yeniden başladı

İran Hac ve Umre Kurumu'ndan bir yetkili, Tahran'dan Suriye’ye dini ziyaretlerin yeniden başladığını belirterek, "Bu kapsamda 85 kişiden oluşan iki kafile bugün Suriye'ye gidiyor." dedi.

Kuruma göre, ilk etapta Caspian Havayolları her hafta Salı günü Tahran’dan Şam’a uçuş gerçekleştirecek.

İranlı ziyaretçiler ağırlıkla Şam'ın güneyindeki Hz. Zeynep (s.a) Türbesi'ne gidiyor.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu, son yılda Suriye'ye dini amaçlı giden ziyaretçi sayısının 7 bin kişi olduğunu bildirmişti.

Suriye’den İran kararı

Russia Today'in (RT) Arapça servisine göre, Suriye Merkez Bankası, ülkeyi ziyaret eden İran vatandaşları için kolaylık kararı aldı.

Merkez Bankası’nın yeni kararına göre İran Hac ve Umre Kurumu’nun aracılığıyla ülkeyi ziyaret İran vatandaşları otelde konaklama ücretini Suriye lirası ile ödeyebilecek.