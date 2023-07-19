ABD'den İran yaptırımlarında yeni muafiyet

Reuters'e konuşan ABD'li bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Irak'ın İran'a olan elektrik borçlarını ödemesine izin veren bir "muafiyet" belgesini imzaladığını söyledi.

Washington hükümeti, Irak'a İran ile doğrudan komşu olması ve enerjide dışa bağımlı olması nedeniyle kısmi muafiyet getirmişti.

Irak, ülke genelindeki elektrik santrallerini beslemek için İran'dan gaz ithal ediyor.

Son günlerde İran ile Irak arasında doğal gaz, ham petrol ve mazut için takas (swap) anlaşması imzalandı.

Geçtiğimiz Mayıs'ta da İran’ın Irak’a günlük 8 milyon metreküp olan doğalgaz ihracatının günlük 30 milyon metreküp düzeyine çıkmasına dair bazı anlaşmalar yapılmıştı.