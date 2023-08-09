İran Plaj Futbolu Milli Takımı finale yükseldi

Belarus'un ev sahipliğinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri İkinci Oyunları'nda mücadele eden İran Plaj Futbolu Milli Takımı, dördüncü maçında Rusya'yı yenerek finale yükseldi.

İran final maçında Belarus ile karşı karşıya gelecek.

BDT Oyunları bu yıl Belarus’ta düzenleniyor. 20 spor dalında yapılacak olan müsabakalara, BDT ülkelerinin yanı sıra İran, Bahreyn, Venezuela, Vietnam, Küba, Kuveyt, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır dahil olmak üzere toplam 22 ülkeden 2 bin 200’ün üzerinde sporcu katıldı.

BDT Ülkeleri İlk Oyunları ise 2021’de Rusya’nın girişimi ile Kazan kentinde düzenlenmişti.