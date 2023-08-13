İranlı masa tenisçisi dünya şampiyonu oldu

Tunus'ta düzenlenen 15 yş altı Dünya Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden İranlı masa tenisçisi Bünyamin Fereci dünya şampiyonu oldu.
Tunuslu rakibi Vasım Asid'i finalede 3-0 yenen İranlı sporcu Fereci altın madalya kazanmayı başardı.
Tunus'ta düzenlenen 15 yş altı Dünya Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden İranlı masa tenisçisi birinci oldu
Tunus'ta düzenlenen 15 yş altı Dünya Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden İranlı masa tenisçisi Bünyamin Fereci dünya şampiyonu oldu.
Tunuslu rakibi Vasım Asid'i finalede 3-0 yenen İranlı sporcu Fereci altın madalya kazanmayı başardı.
yorumunuz