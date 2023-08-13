  1. Spor
13 Ağu 2023 08:52

İranlı masa tenisçisi dünya şampiyonu oldu

İranlı masa tenisçisi dünya şampiyonu oldu

Tunus'ta düzenlenen 15 yş altı Dünya Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden İranlı masa tenisçisi birinci oldu

Tunus'ta düzenlenen 15 yş altı Dünya Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda mücadele eden İranlı masa tenisçisi Bünyamin Fereci dünya şampiyonu oldu.

Tunuslu rakibi Vasım Asid'i finalede 3-0 yenen İranlı sporcu Fereci altın madalya kazanmayı başardı.

News Code 1910932

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler