Bin Selman İran'ı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan basın mensuplarına Riyad ziyaretini değerlendirdi.

Bakan Emir abdullahiyan, “Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile açık ve net bir görüşmemiz oldu. Her iki taraf da güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma fikrinin herkes için sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı” dedi.

İki ülke arasındaki stratejik işbirliğine de değinen Emir Abdullahiyan, “Muhammed bin Selman uzun vadeli bir stratejik işbirliği belgesi oluşturulması çerçevesinde ilk adımların atılması için bu ülkenin dışişleri bakanına talimat verdi. Bu belgenin Bin Selman'ın Tahran ziyareti sırasında imzalanacaktır” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan sözlerini devamında “İki ülke arasında ayrıca direkt uçuşların yeniden başlaması ve umre uçuşlarına ilişkin temel belgelerin hazırlanması konusunda mutabakata varıldı. İki ülkenin hava uçuşları aracılığıyla geçmişte olduğu gibi turist ve ziyaretçileri kabul etmeye hazır olduğumuzu da vurguladık” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Bin selman’ın muhtemel İran ziyareti ile ilgili “Geçenlerde Bin Selman Cumhurbaşkanı Reisi'yi Riyad'da davet etmişti. Cumhurbaşkanı Reisi de Bin Selman'ı Tahran'a davet etti. Kendisi bu daveti kabul etti” diye konuştu.