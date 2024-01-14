Filistin insanlığın ilk meselesi haline gelmiştir

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Uluslararası “Aksa Tufanı ve İnsan Vicdanın Uyanışı” Konferansı’nda yaptığı konuşmada Filistin meselesinin İslam ümmetinin en önemli meselesi olduğunu belirterek, “Bugün Filistin insanlığın ilk meselesi haline gelmiş ve dünyadaki tüm özgür insanlar Filistin halkının mazlumluğunun farkına varmışlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi Lübnan, Filistin, Suriye, Irak ve Yemen'de oluşan direniş düşüncesinin aşırılıklara ve baskılara direnmenin ve karşı çıkmanın tek yolu olduğunu söyledi.

Reisi, "Bugün Gazze savaşını kazananı Filistin, kaybedeni ise Siyonist rejim ve müttefikleridir" ifadesini kullandı.

Reisi, "Dünyanın tüm özgür insanları, bugün toprağını ve kimliğini meşru bir şekilde savunan hareketi desteklemelidir. Siyonist işgalin devam etmesi onlara meşruiyet kazandırmaz. İşgalin devam etmesinin mülkiyet getirdiğini dünyada hangi hukuk sistemi kabul eder ki? Dolayısıyla dünyadaki bazıların bu bariz konuyu inkar etmesi şaşırtıcıdır" ifadelerinde bulundu.

Siyonist rejimin hem silah hem de mali açıdan ABD tarafından desteklendiğini belirten Reisi, bu rejimin sonuna yaklaştığını söyledi.