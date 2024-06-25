Cumhurbaşkanı adayları arasındaki son münazara yapıldı

İran'da seçimlere sayılı günler kala cumhurbaşkanı adayları Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, Muhammed Bakır Galibaf, Mesut Pezeşkiyan, Said Celili, Alirıza Zakani ve Mustafa Purmuhammedi canlı yayında beşinci ve son olarak kozlarını paylaştı.

"Hükümetin Verimliliği" başlığı altında yapılan münazarada adaylar programlarını anlattı.

Yapılan çekilişle adayların oturması gereken koltuklar belli oldu.

1. koltukta Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, 2. koltukta koltukta Alirıza Zakani, 3. koltukta Said Celili, 4. Koltukta Mustafa Purmuhammedi 5. Koltukta Muhammed Bakır Galibaf ve ve 6. Mesut Pezeşkiyan oturuyor.

Cumhurbaşlkanı adayları birinci aşamada adaylara Cumhurbaşkanı seçilirlerse ilk icraatları ne olacak ve bu icratıların sonuç vermesi ne kadar zaman alacak?

Adyaların yanıtları şu şekilde:

Gazizade: Cumhurbaşkanı seçilirsem ilk adımda 14 icrai eylemi güçlü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Gençlerin evlenmeleri kolaylaştırmak için 1 milyar tümenlik kredi vereceğiz. Konut inşaatı projelerinde Şehit Reisi'nin yoluna devam edeceğiz. Araba mafyasına karşı duracağız ve yeni ve sıfır kilometre otomobillerin ithalatını için imkan sağlayacağım.

Zakani: Servet dağılımı adaleti için baradayım. İlk adımım altın sübvansiyonu ödemektir. Bugünkü fiyatlarla her kişi, sübvansiyon olarak yılda 20 milyon tümen alacak ve benzin fiyatını yarıya indireceğim.

Celili: Köylerin sorunlarını çözmeye yönelik 9 icra programımız var. Köylülerin iş güvencesinin sağlanması gerekiyor ki sorunların çözümüne odaklanabilsinler.

Purmuhammedi: İnsanların yüzde 73'ü sorununun ekonomik olduğunu söylüyor. Gelecekteki hükümetteki çabam borsa olacaktır. Bir yıl içinde sermaye piyasasına ve borsaya tam bir atılım ve tamamen pozitif bir denge sağlayacağımızı düşünüyorum.

Galibaf: Gelecek hafta, cumhurbaşkanı olarak kazanan her birimiz hakımıxla ilgili karar vermek zorunda kalacağız ve bu da fikir birliğini gerektiriyor. Bazı sorunların temelinde verimsizlik yatıyor.

Pezeşkiyan: Oy almak için asla boş vaatler vermeyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Medya özgürlüğüne ve şeffaflığa inanıyorum.

Gazizade: Tüm ailelerin diledikleri gibi eğlence amaçlı kullanmaları için İran aile kartı tahsis edeceğiz. 13'üncü hükümetin çalışmalarıyla yeniden canlandırılan projelerin tamamlanması için çaba göstereceğim. Filtreleme meselesini çözeceğiz.

Zakani: Değerli halkım bu ülke sizindir ve siz bizim liderimiz ve efendimizsiniz. Yıllık 20 milyon tümenlik altın sübvansiyonu ilk aydan itibaren ödenecek. Halkın özgürlüğünü, güvenliğini, işsizlik meselesini ve internete erişim meselesini çözeceğiz. Askerlere yeterli maaş ödememiz gerekiyor.

Celili: Bazıları kadın haklarından bahsediyor fakat dul kadınların yada ev kadınların sorunlarını görmezden geliyorlar. Yani bunların sorunarının çözümü için hiçbir programları yoktur. Diğer önemli meselerden biri iş güvenliğidir. bu konuda işçilerin güvenliği sağlamamız gerekiyor.

Purmuhammedi: Artık çocuklarımız akıllı telefon kullanıyor. Yapay zeka ve E-devlet bunların yanıtı olabilir. 45 yılddan fazladır idari alanda doğru bir şekilde çalışmaktayım.

Galibaf: Buradaki tartışmalar konut, ambargo, enflasyon, işsizlik ve yüksek araba fiyatları sorununu çözmeyecek. Bu gerginlikler faydasız. Görev sürem boyunca bu tartışmalara hiç girmedim. Asla insanların kalbini kırmam.

Pezeşkiyan: Sayın Gazizade neden bizi tartışmalara dahil etmek istediğini bilmiyorum. Borsayı 3 günde çözeceğim dedi. Gazilere kendisinden memnun mu değil mi bir sorun. Gazizade'nin seçimlerin sonuna kadar kalacağını düşünmüyorum. Yılda bir milyon ev inşa edilmesi ve enflasyonu düşürmesi gerekiyordu. Neden olmadı? Peki et, ekmek ve konut fiyatlarının sorumlusu kim? Bu da mı Amerika'nın hatası?

İkinci aşamanın sorusu:

Halkın önceliği ve cumhurbaşkanından beklentileri şöyle:

Ekonomik sorunları çözülmesi

Kamu refahı ve konforunun artırılması

İşsizlik sorununun çözülmesi

yolsuzlukla mücadele edilmesi

Ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi

Bu önceliklere ilişkin planınız nedir ve bu plan ne kadar sürede gerçekleştirilecek?

Gazizade: Ekonomik büyüme planımızda yüzde 8 ve 200 milyar dolarlık yatırımdır. İstikrarsızlığı, döviz şoklarını ve enflasyonu düşürmek en önemli planlarımızdandır.

Zakani: Ekonomik yolsuzluğa karşı mücadele edeceğiz. 20 yıldır ekonomik yolsuzluk yapanlara sarı kart veriyorum. Oyunuzla onları ekonomi alanından atacağım. Güvenliğinizi, haklarınızı ve özgürlüğünüzü koruyacağım.

Celili: Cumhurbaşkanının konulara ve verdiği emirlere tam hakimiyeti olması gerekiyor. İlk ay için 25 plan hazırladık. Örneğin halı dokumak için bir planınız olmalı; Ülke yönetiminde bu sorunları bilmeniz gerekir.

Purmuhammedi: Emeklilerimiz zor durumdalar ve bu hükümetin verimsizliğinden kaynaklanıyor. Ne yazık ki bu ülkede ekonomik önceliklerden habersiz biri refah bakanı oluyor. Altyapı için iki yıllık bir plan, bunları gerçekleştirmek için de dört yıllık bir plan oluşturdum.

Galibaf: Milletin sofrası her geçen gün zayıflamasın diye enflasyon ile maaş artışı arasındaki açığı kaptamlıyız. Bugün insanlar rahat yaşamıyorlar ve hepsi kaygılı İnsanların sorunlarına kulak vermezsek milli ve Müslümanlık görevimizi yerine getiremeyiz.

Pezeşkiyan: Medya özgürlüğüne ve şeffaflığa inanıyorum. Vatandaşların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyorum

Hükümetim halkın sesine kulak veren bir hükümet olacak, yalan söylemeyeceğimi vurguluyorum.

Gazizade: Sayın Pezeşkiyan ben tartışma taraftarı olmayan biriyim. Halkın hakkını almaya geldim. 9. ve 10 hükümet döneminde halkın sofraları küçüldü. Beluç kardeşimiz IŞİD tarafından şehit edildiğinde neden bu adamların (reformistler) hiçbirinin sesi çıkmadı?

Zakani: Çin gezimizde uluslararası alanda milletin hakkını aldık. Brüksel'de hakkımızı aldık ve dünya belediye başkanlarının başkan yardımcısı olduk.

Celili: Hükümetin enflasyonla ilgili bir planı olmalı ve bunları takvime göre çözmelidir.

Purmuhammedi: İran ekonomisinin büyüklüğü yolsuzluğun büyümesine yol açmaktadır. Eski yöntemler mevcut yolsuzluğa karşı durmak için yeterli değil. Yolsuzlukla mücadelede hazır bulunan arkadaşlardan hiç şüphem yok.

Galibaf: Dış politika alanında stratejik eylem hukukuna dayalı olarak milletin hakkını yeniden tesis edeceğiz.

Pezeşkiyan: Peygamber'e göre Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, yıllarca namaz ve ibadet etmekten daha iyidir. Bizim sorunumuz kavga etmek. Seçimin sonuna kadar kalın ve seçimlerden çekilmeyin, Hiç olmazsa bu konuda dürüst davranın.