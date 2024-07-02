Erdoğan: Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’deki olaylar ve Suriye’nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz'

Erdoğan, "Kayseri'de son derece rezil bir olay üzerinde bir kaos oyunu yazıldı. Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Vandallığa ve ırkçalığa boyun eğmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Kimse kendine polisin hakimin yerine koyamaz. Ortalığı yakıp yakan 474 provakatör gözaltına alındı. Suriye'nin kuzeyindeki kışkırtmalara gerekli müdahalelerde bulunuldu" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını yürütecek Murat Kurum kardeşimiz ile Sağlık Bakanlığını yürütecek Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hocamıza yeni vazifelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevden affını isteyen ve bu talepleri şahısımızca kabul edilen Mehmet Özhaeski kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri, fedakarlıkları ve milletimize yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum.

Bayram süresince çeşitli nedenlerden kaynaklanan anız ve orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı’ndaki yangında hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Haftasonu yine İzmir, Bursa, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de orman yangınalrı yaşandı. Yaz mevsiminin her geçen yıl daha sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riski de aynı oranda artıyor. Bu felaketler baktığımızda, ihmalin, tedbirsizliğin ve kastın öne çıktığını görüyoruz. Bölücü örgütün de orman yangınlarını bir terör yöntemi olarak kullandığını geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz.

Yüzde 90'ı insan kaynaklı olan orman yangınlarının önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mız ile yeşil vatanı 7 gün 24 saat izliyoruz. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz.

Bugün itibarıyla 25 bin personelimiz ve 122 bini aşkın gönüllümüz ormanlarımızı korumak için fedakârca çalışmaktadır.

Seçim meydanlarında bedava traktör vaat edip, sonrasında da “biz onu dikkat çekmek için söyledik” diyerek, işi pişkinliğe vurdukları gibi yalan yanlış bilgilerle milletimizin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar.

Son 21 yıldır iyi ve kötü gününde nasıl çiftçimizin yanında olduysak bundan sonra da tüm imkânlarımızla yanlarında olacağız.

Çiftçimizin mağdur edilmesine müsaade etmeyiz. Sicili bozuk olanların, eli öpülesi çiftçilerimizi istismar ederek siyasi rant devşirmesine izin vermeyiz.

Suriye krizi en çok bizim bölgemizi etkiledi. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlar yine bizim yüreğimizi yakıyor.

(İsrail'in) Lübnan'a yönelik saldırıların, tehdit dilinin artması, bölgemizin geleceği adına bizi ciddi manada endişelendirmektedir.

Netanyahu yönetimi altındaki İsrail saldırganlığı durdurulmadıkça Türkiye dahil bölgemizdeki hiçbir devlet kendini emniyette hissedemez.

Suriye ile ihtilafa siyasi çözüm bulmak için çok uğraştık.

Bizim kimsenin toprağında ve egemenliğinde gözümüz yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması Türkiye’nin önceliğidir.

Türkiye, dostlarını yarı yolda bırakan bir devlet değildir ve olmayacaktır.

Dış politikada da sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşmekten imtina etmeyiz.

Kayseri'de son derece rezil bir olay üzerinde bir kaos oyunu yazıldı. Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Vandallığa ve ırkçalığa boyun eğmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Kimse kendine polisin hakimin yerine koyamaz. Ortalığı yakıp yakan 474 provakatör gözaltına alındı. Suriye'nin kuzeyindeki kışkırtmalara gerekli müdahalelerde bulunuldu.

Kamu düzeni, devletimizin kırmızı çizgisidir. Hangi bahaneyle olursa olsun bu çizginin aşılmasına, çiğnenmesine eyvallah demeyeceğiz.

Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi, ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz.

(Suriye) Silahlarının namlusu ülkemize çevrili eli kanlı caniler orada var oldukça biz de ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz.

Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşlerini hep tevşik ettik. Suriye'de huzur ortamı yükseldikçe geri dönüşler de artacak.

Suriye'nin kuzeyinde, bölücü terörden arındırdığımız yerleşim yerlerine 670 bin kişi geri döndü. Projeler tamamlandığında buna 1 milyon kişi daha eklenecek

Sığınmacılar konusunu ön yargılar, korkular temelinde değil ülkemizin, ekonomimizin gerçekleri temelinde akılcı, vicdani bir çerçevede çözüme kavuşturacağız"

Erken seçim tartışmalarının tarafı değiliz. Tartışmalar muhalefetteki iç savaşın da yansımasıdır.

Hiçbir temeli olmayan, sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki 'bilek güreşini' perdelemeye çalışmaktadır"