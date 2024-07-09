Pezeşkiyan İlham Aliyev'i Tahran'a davet etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan telefonda görüştü.

Aliyev, İran’nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Pezeşkiyan görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi olarak Tahran'a davet etti.

Azerbaycan medyasına göre Aliyev bu daveti memnuniyetle kabul etti.

Aliyev'den Pezeşkiyan'a kutlama mesajı

Daha önce İlham Aliyev, yayımladığı tebrik mesajında, İran'da cumhurbaşkanı seçimini ikinci turda yüzde 53,7 ile kazanan Pezeşkiyan'ı yürekten kutladığını belirtti.

Azerbaycan ile İran arasında ortak dini ve kültürel köklere, dostluk ve kardeşlik gibi sağlam temeller üzerine kurulu ilişkilere büyük önem verdiklerini vurgulayan Aliyev, "Geçtiğimiz on yıllar boyunca karşılıklı yarara dayalı işbirliğimizin başta ekonomi, ulaştırma, enerji ve insani alanlar olmak üzere tüm alanlarda dinamik şekilde gelişerek bugünkü seviyeye ulaşmasından ve yeni bir içerik kazanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve iyi komşuluk esasına dayalı olarak varılan anlaşmaların, hayata geçirilen ortak projelerin iki ülkenin refahına, bir bütün olarak bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına ve güvenliğine hizmet ettiğini belirten Aliyev, şunları kaydetti:

"Eminim ki ortak çabalarımızla Azerbaycan ile İran arasında halklarımızın ve ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda geleneksel dostluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesini ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesini sağlayacağız."

Azerbaycan ile İran arasındaki işbirliğini geliştirme imkanlarını görüşmek amacıyla Pezeşkiyan'ı ülkesine davet eden Aliyev, "Sizlere en iyi dileklerimi iletiyor ve İran halkının refahı adına bundan sonraki faaliyetlerinizde başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.