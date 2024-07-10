Pezeşkiyan ile Paşinyan telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Paşinyanm, Pezeşkiyan'ı seçimleri kazanmasından dolayı tebrik etti.

Taraflar daha önce hükümetlerarası düzeyde varılan anlaşmalara bağlılıklarını vurguladı.

Paşinyan daha önce de 14. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Pezeşkiyan’a tebrik mesajı göndermişti.

Paşinyan’ın gönderdiği tebrik mesajında, “Kardeş ülke İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkiler, Ermenistan'ın bağımsızlığının ilanından bu yana sürekli gelişen Ermenistan hükümeti ve halkı için özel bir önem taşıyor. Ermenistan ile İran arasında ikili işbirliği alanında sıcak ilişkilerin sürekli olarak derinleştirilmesi ve bölgenin istikrar ve refahı özel önem taşımaktadır” ifadesine yer verilmişti.