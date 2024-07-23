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23 Tem 2024 15:02

Gazze'de şehit sayısı 39 bini aştı 

Gazze'de şehit sayısı 39 bini aştı 

Katil İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Filistinli şehit sayısı, 39 bin 90'a yükseldi. 

Katil İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 84 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 329 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak Siyonist İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Han Yunus’a yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu 89 sivilin şehit olduğunu ve 270 kişinin yaralandığını bildirdi.

Muhabir: Leyla Ferahani

News ID 1918733

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