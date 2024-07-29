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29 Tem 2024 13:10

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu

İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu

Siyonist Rejim ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait olan noktalara saldırı düzenledi.

El-Meyadin'in haberine göre, hava saldırısına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin Siyonist İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan tarafından da saldırılar hakkında açıklama yapılmadı.

Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden güvenlik kabinesi toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, güvenlik kabinesinin Başbakan ve Savaş Bakanı Yoav Gallant'a Hizbullah'a karşılık vermeye ilişkin zamanı ve niteliği belirlemeleri görevini verdiği belirtildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

News ID 1918861

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