'İran Heniyye suikastına kesinlikle yanıt verecek'

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Şehit Fuad Şükür'ü anma töreninde konuştu.

Nasrullah, Lübnan'ın hava sahasını ihlal eden Siyonist İsrail savaş uçaklarının kışkırtıcı eylemine tepki göstererek, ''Düşman, etkinliklere katılanlar arasında panik yaratmak için ses duvarını aşmaya başvurdu.'' dedi.

Şehit Seyyid Fuad Şükür’ün direnişin kurucu isimlerinden biri olduğunu belirten Nasrullah, ''Gücümüzün sırrı süreklilikte yatmaktadır, çünkü komutanlarımızın yok olması yola devam etme kararlılığımıza gölge düşüremez.’’ ifadesini kullandı.

Hasan Nasrullah, sözlerine şöyle devam etti:

''Direnişin stratejik beyinlerinden biri olan Seyyid Fuad Şükür planlama konusunda büyük bir yeteneğe sahipti. Seyyid Muhsin (Fuad Şükür), Aksa Tufanı operasyonunun ilk gününden itibaren gece gündüz görev başındaydı.

Seyyid Muhsin'in şehadeti sonucu büyük kayıp yaşadığımızı kabul ediyoruz ama bu olay azmimizi durdurmadı. Bunun ispatı ise (Siyonistlere karşı) operasyonların devam etmesidir.''

Nasrullah Heniyye suikastı hakkında, ''İsmail Heniyye'nin şehadeti Filistin direnişi ve milleti için büyük bir kayıptır ancak Filistin direnişini zayıflatmamıştır.'' değerlendirmesinde bulundu.

'İsrail zor durumda'

Seyyid Hasan Nasrullah, Siyonist İsrail'in, Heniyye ve Şekar suikastının ardından bile zor durumda olduğunu dile getirerek, ''Bu suikastlar düşmanın durumunu daha da zorlaştırdı, çünkü Batı Şeria'da direniş operasyonları ivme kazandı, (işgal altındaki topraklardan) tersine göç arttı ve ayrıca (İsrail) her alanda kayıplarla karşı karşıya kaldı.'' açıklamasını yaptı.

'Netanyahu savaşı durdurmak istemiyor'

Binyamin Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerini baltalamaya çalıştığına dikkati çeken Nasrullah, ''Netanyahu savaşın durdurulup ateş sağlanmasını istemiyor ve Filistin halkını Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirmek için elinden geleni yapıyor.'' dedi.

'ABD dünya kamuoyunu aldatıyor'

Hizbullah lideri ABD'nin Gazze politikasını eleştirerek, şunları kaydetti:

''ABD dünya kamuoyunu aldatıyor ve Netanyahu'nun savaştaki davranışlarından memnun olmadığını ve ona baskı yaptığını iddia ediyor; Ama bunların hepsi yalan, çünkü İsrail'i tonlarca silahla donatıyorlar.''

'İsrail, İran ve Hizbullah'ın tepkisinden korkuyor'

İsrail rejiminin İran ve Hizbullah'ın tepkisinden korktuğunu vurgulayan Nasrullah, ''İşgalciler kendilerini savunamadıkları için ABD ve Batı ülkelerinden yardım istiyor. İsrail artık eskisi gibi güçlü değil. İran'ın Sadık Vaat Harekatı sırasında birçok ülke düşmana destek çıktı.

1967 ve 1973 yıllarında bölgenin en güçlü ordularıyla savaşan İsrail, artık İran ve Hizbullah'ın tepkisinden korkuyor ve kendisini savunmak için Batılı ülkelerden yardım talep ediyor.

İsrail'in radarları ve Amerikan uyduları tepki korkusu nedeniyle yüksek alarm seviyesinde, ancak tüm bunlara rağmen bugün insansız hava araçlarımız Akka'nın doğusuna ulaştı.’’ ifadelerini kullandı.

'İran Heniyye suikastına kesinlikle yanıt verecek'

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrullah, İran'ın Heniyye suikastına kesinlikle yanıt vereceğini belirterek, ''Hizbullah da kendisini Heniyye suikastına cevap vermekle yükümlü görüyor. İran ve Hizbullah'ın İsrail'e tepkisi kesindir. Cevabımız anında olacaktır, İsrail'in bir haftalık beklemesi de misilleme sürecinin bir parçasıdır.'' diye konuştu.