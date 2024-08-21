Ülkenin ihtiyaç duyduğu şey ulusal uyum, birlik ve beraberliktir

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, önerdiği bakanları savunmak üzere bugün İslami Şura Meclisi'nde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mecliste yaptığı konuşmada, ülkenin bugün ihtiyaç duyduğu şeyin ulusal uyum, birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.

Meclis milletvekillerine hitap eden Pezeşkiyan, “Bizim ortak bir prensibimiz var, o da genel politika ve programların vizyonudur. Söylediklerimize bağlıyız. Sizinle mutlaka etrkileşimde olacağız ve tavsiyelerinizden yararlanarak yasayı ülkede uygulamaya çalışacağız” dedi.