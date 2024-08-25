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25 Ağu 2024 21:56

İran-Suudi Arabistan dışişleri bakanları görüştü

İran-Suudi Arabistan dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkileri yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

İsrail'in Gazze saldırısı ve bölgede artan gerilimin de ele alındığı görüşmede Gazze savaşının durdurulmasına ve ve bu bu bölgeye insanı yardımların sağlanmasına vurgu yapıldı.

Taraflar ikili ilişkilarin doğru yolda ilerlediğini ve bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğını vurguladı.

Görüşmede ayrıca Suudi Bakan, Irakçi'yi yeni görevinden dolayı tebrik ederek kendisine başarılar diledi.

News ID 1919628

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