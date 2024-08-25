İran-Suudi Arabistan dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkileri yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

İsrail'in Gazze saldırısı ve bölgede artan gerilimin de ele alındığı görüşmede Gazze savaşının durdurulmasına ve ve bu bu bölgeye insanı yardımların sağlanmasına vurgu yapıldı.

Taraflar ikili ilişkilarin doğru yolda ilerlediğini ve bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğını vurguladı.

Görüşmede ayrıca Suudi Bakan, Irakçi'yi yeni görevinden dolayı tebrik ederek kendisine başarılar diledi.