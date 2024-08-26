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26 Ağu 2024 10:51

Lübnan'a yapılan saldırılar Tel Aviv'e kaç milyon dolara mal oldu?

Lübnan'a yapılan saldırılar Tel Aviv'e kaç milyon dolara mal oldu?

Bir İbranice haber sitesi, İsrail'in Güney Lübnan'daki köylere yönelik saldırılarının yüksek maliyetini açıkladı.

Filistin el-Yevm'in haberine göre, Siyonist Rejim'in ekonomik haber sitesi Globes, bu rejimin dün sabah Güney Lübnan'daki birkaç köye yaptığı saldırının Tel Aviv'e 120 milyon dolara mal olduğunu itiraf etti.

Siyonist yetkililere atıfta bulunan haberde, savaş uçaklarının altı saat boyunca havada kalmasının 18 milyon dolara, insansız hava araçlarının 12 saatlik kullanımının ise bir milyon dolardan fazla bir maliyete neden olduğu belirtildi.

Ayrıca Siyonist yetkililerin geçen yıl Ekim ayından bu yana Gazze Şeridi'ne yapılan saldırılar ve Güney Lübnan'daki köylere yönelik saldırılar nedeniyle Tel Aviv'in bütçe açığıyla ilgili defalarca şikayette bulunduğu vurgulandı.

News ID 1919635

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