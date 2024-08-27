İsrail, Lübnan’a saldırmaya devam ediyor

Haber kaynakları, işgal ordusunun Lübnan'ın güneyindeki "Tir Harfa", "Um al-Tut" ve "Al-Dahira" kasabaları dahil olmak üzere bölgelere yeniden saldırı düzenlediğini bildirdi.

İşgalcilerin gece saldırısında güney Lübnan'daki "Um al-Tut", "Eita el-Şaab", "Tir Harfa" ve "El-Dahira" kasabaları Siyonist rejimin topları tarafından hedef alındı.

Hizbullah da bir açıklama yayınlayarak Gazze'deki güçlü Filistin halkını desteklemek, onun cesur ve onurlu direnişine yardımcı olmak için ve güneydeki yerleşim birimlerine yönelik saldırıya yanıt olarak direniş savaşçıları Siyonist mevzilerini hedef aldığını açıkladı.