  1. Dünya
  2. Ortadoğu
27 Ağu 2024 09:10

İsrail, Lübnan’a saldırmaya devam ediyor

İsrail, Lübnan’a saldırmaya devam ediyor

Siyonist rejim ordusu, pazartesi gecesi saldırganlığını sürdürerek Güney Lübnan'ı birkaç kez bombaladı.

Haber kaynakları, işgal ordusunun Lübnan'ın güneyindeki "Tir Harfa", "Um al-Tut" ve "Al-Dahira" kasabaları dahil olmak üzere bölgelere yeniden saldırı düzenlediğini bildirdi.

İşgalcilerin gece saldırısında güney Lübnan'daki "Um al-Tut", "Eita el-Şaab", "Tir Harfa" ve "El-Dahira" kasabaları Siyonist rejimin topları tarafından hedef alındı.

Hizbullah da bir açıklama yayınlayarak Gazze'deki güçlü Filistin halkını desteklemek, onun cesur ve onurlu direnişine yardımcı olmak için ve güneydeki yerleşim birimlerine yönelik saldırıya yanıt olarak direniş savaşçıları Siyonist mevzilerini hedef aldığını açıkladı.

News ID 1919657

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler