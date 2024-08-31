Suriye ile iki komşu ülke olarak normal faaliyetlerimizi sürdürebiliriz

Hürriye gazetesi yazarı Hande Fırat Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir röportaj gerçekleştirdi. Fırat'ın Suriye meselesine ilişikin yer aldığı röportajı şu şekilde:

Suriye Devlet Başkanı Esad, geçtiğimiz günlerde Halk Meclisi’nde konuşmuştu. Türkiye ile ilişkilere özel bir bölüm ayırdığı konuşmasında küresel ve bölgesel krizlere atıf yaparak, “düzeltilecek ilişkilerin düzeltilmesi için hızlı çalışma yapılması gerektiği” mesajı da vermişti. Köşe yazılarımızı takip eden okurlarımız hatırlayacaktır, iki ülke arasında artık masaya ön şartsız oturma konusunda taraflar arasında genel bir uzlaşı olduğunu yazmıştık. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Esad’ın açıklamalarını değerlendirdi:

- "Esad’ın son açıklamalarının gayet olumlu olduğunu değerlendiriyorum.

- Sayın Cumhurbaşkanımız ‘görüşmemiz mümkündür’ diye ifade etmişti. Esad’ın da bunu anlamış ve algılamış olmasından da hakikaten memnuniyet duyduk.

- Böyle bir çatışma ortamının bir an önce bitirilip, her iki ülkenin de kendi normal faaliyetlerine dönmesi iki ülkenin de yararına olacaktır.

- Aramızda çözülmeyecek bir sorun yok. Sorunları çözdükten sonra yine iki komşu ülke olarak normal faaliyetlerimizi sürdürebiliriz diye değerlendiriyorum.”