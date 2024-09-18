Siyonist rejim, Hizbullah’ın yanıtını bekliyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün ülke genelinde çağrı cihazları neredeyse eş zamanlı olarak patladı.

Siyonist İsrail'in düzenlediği belirtilen siber saldırı sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 3000 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hizbullah Hareketi, ülke genelinde çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.

Mehr haber ajansına konuşan Lübnanlı uzman Ali Ezzeddin, Siyonist rejimin Lübnan'daki suçunun boyutlarını inceledi.

İşte Lübnanlı uzman Ali Ezzeddin ile İsrail’in siber saldırsı hakkında yaptığımız röportajın metni:

1. Siyonist rejimin Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatma operasyonunun amaçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Siyonist rejim bu kirli operasyonla siber duvarların arkasına saklanıyor. Bu rejim sadece bi kaç Hizbullah savaşçısına suikast düzenlemek için tüm Lübnan halkını hedef aldı ve sıradan vatandaşlara bile merhamet göstermedi.

Lübnan'da patlatılmış çağrı cihazları yüzlerce kişinin özellikle hastane sektöründe doktorlar ve hemşirelerin iletişim kurmak için ihtiyaç duyduğu cihazlardır.

Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ilk raporlara göre bu cihazlara önce mesaj gönderildi ardından patlamanın meydana geldi.

2. Sizce bu operasyonda Siyonist rejime kim yardım etti, bu operasyonun sonuçları ve Lübnan'ın bu suça tepkisi ne olacak?

Bu saldırının arkasındaki en önemli faktörü ABD'dir. Bu teknolojiye Siyonist rejim değil ABD sahiptir. Bazı ABD’li yetkililere “Siyonist rejimi neden destekledikleri” sorulduğunda, İsrail'e destek vermenin maliyetinin beşinci filoya harcanan maliyetten daha az olduğu söylediler. Yani bu rejim, aramızda genişleyen ve Batı'nın çıkarlarına hizmet eden küresel bir suç askeri üssüdür.

Gerçek şu ki Siyonist rejimin 8200 üssü Hizbullah'tan ağır bir darbe aldı. Siyonist rejimi, Hizbullah’ın yanıtını bekliyor ve bu süreçten zararlı çıkacak.

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah mutlaka bu suçun şehitleri anısına bir konuşma yapacak ve bu suça yanıt verecektir.

3. Bu siber saldırı ardından Lübnan'da Hizbullah'a yönelik asılsız iddialar dolanıyor duyuyoruz. Sizce Hizbullah'ı destekleyenler bu duruma nasıl bakıyor?

Bu saldırı Lübnan milletini tüm gücüyle savunmaya çalışan Direniş’i daha da güçlendirdi. Gücün hüküm ettiği bir dünyaya ayak uydurmak için hepimiz Direniş’i destekliyoruz. Lübnan toplumunda direnişe karşı yalan idiaların, kaos ve fitne yaratmanın devri bitti. Zerre kadar insanlıktan yana olan herkes, bu suçun gerçekliğini ve derinliğini anlayacaktır.