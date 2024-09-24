Irak direnişinden işgal altındaki Golan'a İHA'lı saldırı

Irak İslami Direnişi yaptığı yazılı bir açıklamada, “el-Erfed” insansız hava aracıyla işgal altındaki Golan'da askeri bir hedefe saldırdığını duyurdu.

Irak direnişi tarafından yapılan açıklamada, “İşgale direnme mücadelesinin devamında ve Filistin halkına destek olarak, gaspçi Siyonist rejimin çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillere karşı işlediği suç ve katliama yanıt olarak Salı günü el-Erfed insansız hava aracıyla işgal altındaki Golan'da bir hedefi vurduk” ifadesine yer verildi.

Irak direnişi açıkalamasında düşmanın mevzilerini vurmaya devam edeceğini bildirdi.