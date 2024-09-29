  1. Ekonomi
29 Eyl 2024 19:50

Türkiye'nin İran'dan gaz ithalatı sürüyor

Türkiye'nin İran'dan gaz ithalatı sürüyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun temmuz ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin İran'dan gaz ithalatı sürüyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun temmuz ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin İran'dan gaz ithalatı sürüyor.

Rapora göre, ithalatın 3 milyar 105 milyon 950 bin metreküpü boru hatlarıyla, 468 milyon 750 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğalgaz ithalatı, geçen yıl temmuz ayındaki 3 milyar 30 milyon 960 bin metreküp seviyesine kıyasla yüzde 17,94 artarak 3 milyar 574 milyon 710 bin metreküpe ulaştı.

Temmuzda en fazla doğalgaz ithalatı, 1 milyar 482 milyon 580 bin metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 4 milyon 80 bin metreküple Azerbaycan, 619 milyon 290 bin metreküple İran takip etti.

Bu dönemde, Cezayir'den 468 milyon 750 bin metreküp LNG ithal edildi.

News ID 1920567

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