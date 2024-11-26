İran'ın Irak'a gaz ihracatı sürüyor

İran Gaz Yönetimi Kontrol Merkezi Başkanı Golamrıza Kuşki, İran'ın Irak'a gaz ihracatının Irak'ın ihtiyaçlarına göre ülkenin güneyi ve batısından sürdüğünü duyurdu.

Kuşki, “Irak tarafıyla yapılan anlaşmaya göre, değişim stasyonlarından biri Ekim ayında dönemsel bakımların gerçekleştirilmesi nedeniyle devre dışı bırakıldı ve mutabık kalınan taahhütler ikinci stasyon aracılığıyla uygulamaya konuldu” dedi.

Kuşki, 24 Kasım’dan itibaren ilk istasyondan gaz akışı sağlandığını ve ikinci istasyonun ise hizmet dışı bırakılarak dönemsel bakımına başladığını söyledi.