Pezeşkiyan ile Macron telefonda Lübnan'ı görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde, Lüban'daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Pezeşkiyan, İran'ın her zaman savaş ve huzursuzluklardan uzak, güvenli bir bölge istediğini belirterek, ''Biz bölgede ateşkesin sağlanmasını ve savaş ile çatışmaların durdurulmasını memnuniyetle karşıladık, ancak bölgedeki saldırılarını yoğunlaştıran Siyonistler, uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymadığını göstermiştir.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''İran, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşılayacaktır.’’ ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, Fransa'dan diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Siyonist İsrail’e Gazze ve Lübnan'daki soykırımı ve suçları durdurması için baskı yapmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Paris hükümetinin, Siyonist İsrail’in Lübnan'daki saldırılarını kınama tutumunu ve bu rejime silah sevkiyatını durdurma kararını olumlu olarak değerlendiriyoruz.’’ diye konuştu.