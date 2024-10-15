Hamas: Hizbullah, Gazze ve Lübnan'daki çocukların katillerini vurdu

Filistin'in "Sama" haber ajansına göre, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Reşak, Güney Hayfa'da insansız hava aracı saldırısında hedef alınanların Gazze ve Lübnan'da kadın ve çocukları bombalayan Siyonist ordu askerleri olduğunu belirtti.

Er-Reşak, "Bu askerler, kadınların ve çocukların kanıyla beslenen Nazist İsrail ordusunun askerleridir ve şimdi Gazze ve Lübnan halkına yaptıkları zulmün aynısını kendileri yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Siyonist rejim medyası, Hizbullah'ın Güney Hayfa’daki Binyamina’da bulunan Golani Tugayı askeri üssüne patlayıcı bir insansız hava aracıyla yaptığı saldırıda şimdiye kadar 4 askerin öldüğünü, 68 askerin de yaralandığını duyurdu.

Ayrıca, bu medya kuruluşları, Siyonist rejim askerlerinin işgal altındaki Hayfa’daki deniz üssünde sığınaklara kaçtığını bildirdi. Siyonist rejim medyası, direnişe ait insansız hava aracının askeri üsse çarptığı sırada herhangi bir uyarı sireninin çalmadığını da açıkladı.