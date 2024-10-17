Siyonist İsrail'in ''Yahya Sinvar'' iddiası

Arap meyasına göre; Siyonist İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yapılan saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmiş olabileceğini ileri sürdü.

Yahya Sinvar kimdir?

Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar, şehit İsmail Heniyye'nin ardından Hamas’ın yeni Siyasi Büro Başkanı seçildi. Peki, Yahya Sinvar kimdir?

Yahya Sinvar, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki liderlerinden biridir. 1962 doğumlu olan Sinvar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biri olarak bilinir. Filistin'in Han Yunus kentinde doğan Sinvar, İsrail'e karşı düzenlenen direniş faaliyetlerinde önemli bir rol oynamış ve bu nedenle uzun yıllar İsrail hapishanelerinde hapis yatmıştır.

1989'da İsrail rejimi tarafından tutuklanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sinvar, 2011 yılında Gilad Şalit anlaşması kapsamında serbest bırakılmıştır. Serbest bırakıldıktan sonra Hamas'ın siyasi liderliğinde etkili bir pozisyona yükselen Sinvar, 2017 yılında Gazze Şeridi'ndeki Hamas liderliği görevine getirilmiştir.