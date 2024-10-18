Hamas resmen doğruladı: Yahya Sinvar şehit oldu

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, hareketin lideri Yahya Sinvar'ın Siyonist İsrail'in terör saldırısında şehit düştüğünü açıkladı.

Hayye, ''Yahya Sinvar'ın şehit olması nedeniyle Arap ve İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz, ancak Hamas, Sinvar'ın şehadetiyle zayıflamayacaktır.'' dedi.

Şehit Sinvar'ın yılmadan öne çıktığını, ön saflarda çarpıştığını ve savaş pozisyonları arasında hareket ettiğini belirten Hayye, "Mücadele, tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

Hayye, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulmadıkça, işgal güçleri Gazze'den tamamen çekilmedikçe ve Filistinli tutuklular gözaltı merkezlerinden serbest bırakılmadıkça siyonist esirlerin evlerine geri dönmeyeceğini vurguladı.

Yahya Sinvar kimdir?

Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar, şehit İsmail Heniyye'nin ardından Hamas’ın yeni Siyasi Büro Başkanı seçildi. Peki, Yahya Sinvar kimdir

Yahya Sinvar, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki liderlerinden biridir. 1962 doğumlu olan Sinvar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biri olarak bilinir. Filistin'in Han Yunus kentinde doğan Sinvar, İsrail'e karşı düzenlenen direniş faaliyetlerinde önemli bir rol oynamış ve bu nedenle uzun yıllar İsrail hapishanelerinde hapis yatmıştır.

1989'da İsrail rejimi tarafından tutuklanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sinvar, 2011 yılında Gilad Şalit anlaşması kapsamında serbest bırakılmıştır. Serbest bırakıldıktan sonra Hamas'ın siyasi liderliğinde etkili bir pozisyona yükselen Sinvar, 2017 yılında Gazze Şeridi'ndeki Hamas liderliği görevine getirilmiştir.