İsrail'e karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Siyonist rejimin saldırısında şehit olan İran İslam Cumhuriyeti Ordusu personelinin fotoğraflarını yayınladığı bir paylaşımda, “İran'ın askeri merkezlerine yönelik canice saldırıyı uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ihlali olarak bulup bu saldırıyi şiddetle kınıyoruz” dedi.

“Ordumuzun dört kahramanı bu korkak ve alçak saldırıda canlarını feda etti” ifadesini kullanan Irakçi, “İsrail'in Gazze'deki soykırımından ve Lübnan'daki katliamdan ayrı tutulamayacak bu saldırıya uygun bir şekilde karşılık verme hakkını tamamen saklı tutuyoruz” diye kaydetti.

Irakçi ayrıca, dünyanın, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bu ortak tehdide karşı birleşmesi gerektiğini vurguladı.