Çin'den ''İsrail'in İran saldırısı'' açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İsrail rejiminin 26 Ekim'de İran'daki bazı hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Lin Jian, bugün düzenlenen olağan basın toplantısında Çin’in, diğer ülkelerin egemenlik ve güvenliğini ihlal eden girişimlere karşı olduğunu ve sorunun çözümü için askeri güç kullanımını reddettiğini belirtti.

Ortadoğu'daki mevcut durumun ciddi bir gerilim içinde olduğunu ifade eden Lin, bölgedeki tüm tarafların genel güvenliği tehlikeye atan riskleri artırmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Son dönemde yaşanan bir dizi olayın ateşkesin aciliyetini bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Lin, uluslararası topluma ve özellikle büyük ve etkili ülkelere yapıcı bir rol üstlenerek bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için gerekli ortamı sağlamaları çağrısında bulundu.