Irak Başbakanı Sudani Ankara'da

Arap medyasına göre; Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türk yetkililerle görüşmek üzere Ankara'ya gitti.

Sudani'nin Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Sudani ve Erdoğan, Türkevi'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirilmişti.