  1. Dünya
  2. Ortadoğu
1 Kas 2024 14:06

Irak Başbakanı Sudani Ankara'da

Irak Başbakanı Sudani Ankara'da

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Ankara'ya gittiği açıklandı.

Arap medyasına göre; Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türk yetkililerle görüşmek üzere Ankara'ya gitti.

Sudani'nin Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Sudani ve Erdoğan, Türkevi'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirilmişti.

News ID 1921426

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler