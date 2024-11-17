İran'dan Güney Pars gaz sahasıyla ilgili açıklama

İran İslami Şura Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı, ''Güney Pars gaz sahasının 11. fazında doğal gaz üretimi 20 milyon metreküpe çıkarılacak.'' dedi.

Fars Körfezi sularındaki gaz sahasının 11’inci fazından doğal gaz akışının geçtiğimiz sene başladığı bildirmişti.

Güney Pars’ın 11. fazındaki çalışmaların tamamlanmasıyla bölgeden günlük 56 milyon metreküp doğal gaz çıkartılması planlanıyor.

Fars Körfezi'nde bulunan ve İran ile Katar arasında paylaşılan 9 bin 700 kilometrekarelik Güney Pars Doğalgaz Sahası, İran'ın gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.