İran: İsrail'i cezalandırmaya yönelik adımları memnuniyetle karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savaş Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri hakkında sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, “İşgalci rejimin Gazze'deki en ağır uluslararası suçların işlendiği korkunç soykırımından on dört ay sonra, Uluslararası Ceza Mahkemesi nihayet iki baş suçlu Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri çıkardı” ifadesini kullandı.

Paylaşımında, “Elbette bu emrin ‘soykırım’ suçunu da içermesi gerekirdi ki bu çok açıktır” diyen Sözcü Bekayi, “Adaletin sağlanması ve İsrail rejiminin işgal altındaki Filistin'de ve diğer yerlerde işlediği soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların cezasız kalmasına son vermek için atılan her adımı memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bekayi’nin paylaşımının devamında, “Apartheid İsrail rejiminin vahşeti ile mücadelede uzun vadeli erteleme; (bunların çoğu, adaletin uygulanmasının önündeki ABD'nin gizli ve açık engellerinden kaynaklanmaktadır) İşgal altındaki Filistin'de iğrenç suçların devam etmesine ve tırmanmasına neden olmuştur” denildi.

Bekayi, “Bu tutuklama emrinin derhal ve eksiksiz olarak uygulanması, uluslararası ceza adaleti sisteminin etkinliğini gösterebilir. Bu geç kararın kendisinin resmi süreç ve prosedürlerin kötüye kullanılması yoluyla manipüle edilmemesine dikkat edilmelidir” diye kaydetti.