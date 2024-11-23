Pezeşkiyan'dan 7 Kişilik Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, yayımladığı mesajda, 7 kişilik Milli Futbol Takımı'nın 2024 Dünya Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk nedeniyle tebriklerini iletti. Pezeşkiyan, bu yetenekli takımın gerekli planlama ve spor yetkililerinin daha fazla desteğiyle diğer spor alanlarında da başarılarını sürdüreceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Mesajı Şöyle:

"Bismillahirrahmanirrahim

Milli 7 Kişilik Futbol Takımımızın Değerli Evlatları,

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen 2024 Dünya Kupası'nda aziz İslam vatanımızın gençleri olarak kazandığınız bu görkemli şampiyonluk, İran için zaferlerin zirvesine ulaşma yolundaki öz güven, azim ve kararlılığınızın bir göstergesidir.

Bu değerli zaferi, İran halkına ve sporsever tüm milletimize mutlulukla tebrik ediyorum. Sporcularımızın, antrenörlerimizin, teknik ekibimizin ve Engelliler ile Rehabilite Sporları Federasyonumuzun kıymetli çabalarını içtenlikle takdir ediyorum.

Gerekli planlama ve ülkemizin spor otoritelerinin bu yetenekli takıma daha fazla destek vermesiyle, diğer spor alanlarında da başarıların devamını görmeyi ümit ediyorum.

Masut Pezeşkiyan

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı"