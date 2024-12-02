Irakçi: Astana süreci toplantısı yakında düzenlenecek

Ankara'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye meselesini görüşmek üzere bir araya geldi.

İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Irakçi, Suriye’deki terör gruplarının ABD ve Siyonist İsrail’le ilişkileri olduğunu belirterek, bu grupların Suriye’de güvensizlik yarattığını söyledi.

Irakçi, "Siyonizm rejiminin, bu gerilimin çıkmasındaki rolünü göz ardı etmek büyük hata olur." dedi.

Astana sürecinin kazanımlarının korunması konusunda fikir birliği sağladıklarını belirten Irakçi, "Suriye’deki güvensizlik Suriye halkına ve ekonomisine darbe olacaktır. Suriye terör örgütlerinin merkezi olmamalı. Tekfirci ve tekfirci olmayan terör örgütlerinin merkezi olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

''Astana süreci toplantısı yakında yapılacak''

Irakçi, ''Türkiye Dışişleri Bakanımızla yaptığımız görüşmede Astana sürecinin bir sonraki dışişleri bakanları düzeyinde toplantısının yakın zamanda yapılması konusunda mutabakata vardık.'' açıklamasını yaptı.

''İran olarak Suriye halkına, ordusuna ve hükümetine kesin desteğimizi sunuyoruz''

Açıklamasına, "Komşu ülkeler olarak etkili ve hızlı girişimlerde bulunup, Suriye'de güvenlik ve istikrarın zedelenmesini engellememiz gerekiyor" diye devam eden Irakçi, "Bundan önce olduğu gibi bugün de İran olarak Suriye halkına, ordusuna ve hükümetine kesin desteğimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Abbas Irakçi, ''Diğer bölge ülkeleri ile de buluşup barışı sağlamaya çalışacağız. Türkiye ile düzenli ve iyi bir ilişkimiz var.'' dedi.

İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi

Bakan Irakçi, ''İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 9’uncu toplantısının önümüzdeki yılın başında iki ülke liderlerinin başkanlığında Tahran'da yapılmasını umuyoruz.'' diye ekledi.

''Türkiye ve İran teröre karşı bir''

Hahan Fidan ise yaptığı açıklamada, "Türkiye ve İran teröre karşı ortak iş birliği içinde olmaya devam edecek. Türkiye ve İran teröre karşı bir. Hem PKK'ya hem de uzantılarına karşı net politika izleniyor.'' dedi.

''Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz''

Suriye'deki gelişmelere dair Fidan, şunları konuştu:

''Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır. Son gelişmeler, Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Çatışmaları Astana süreci durdurmuştu. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. İstikrarsızlıktan faydalanmak isteyenlere geçit vermeyiz."

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Fidan, "Geçtiğimiz senelerdeki sürecin barışa ulaşmasını çok istedik. Cumhurbaşkanımız da en üst seviyede bunu sağlamaya çalıştı. Fakat muhalefet ve Şam arasında büyük farklar var. Yakın zamanda tekrar bir Astana sürecini yürüteceğiz, Rus ve İranlı mevkidaşlarımız ile. İç savaşın devam etmesini kesinlikle istemiyoruz ve bir yandan terör örgütlerinin herhangi bir zemin kazanmaması için her şeyi yapıyoruz. Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.