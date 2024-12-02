Pezeşkiyan ile Putin telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Pezeşkiyan ile Suriye'deki son durumu ele aldı. Açıklamada “Görüşmede Suriye Arap Cumhuriyeti'nde tırmanan duruma odaklanıldı” denildi.

Kremlin, “Suriye'nin meşru makamlarının anayasal düzeni yeniden tesis etme ve Suriye Devleti'nin siyasi, ekonomik ve sosyal istikrarını yeniden sağlama yönündeki eylemlerine koşulsuz destek ifade edildi” açıklamasını yaptı.

Putin-Pezeşkiyan görüşmesinde, Suriye'yle ilgili çalışmaların Astana formatında Türkiye'nin katılımıyla koordine edilmesinin önemi vurgulandı.