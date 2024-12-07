Dışişleri Bakanı Irakçi'den Suriye açıklaması

Doha Forumu kapsamında gazetecilere konuşan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, "Doha Forumu her yıl düzenlenen bir etkinliktir. Siyasetçiler, ekonomistler, medya mensupları ve farklı kesimlerin katılımıyla ekonomik, siyasi ve bilimsel tartışmalar için iyi bir platform sunuyor." dedi.

Toplantının, katılımcı dışişleri bakanlarına ikili görüşmeler yapma imkânı sağladığını belirten Irakçi, Bölgede özellikle Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye ile Rusya ile koordinasyon gereği bu yıl Doha Forumuna katılmaya karar verdim. Bugün sabah forumun açılışına katıldım." ifadelerini kullandı.

Irakçi, Doha toplantısının Filistin konusuyla başladığını ve Gazze ile Lübnan’da Siyonist rejimin saldırılarına uğrayan gazetecilerin durumuna odaklanıldığını belirterek, "Altı gazeteciye, yaralanmaları ya da ailelerini kaybetmeleri nedeniyle ödüller takdim edildi." dedi.

Doha toplantısında İsrail rejiminin işlediği suçların açıkça ortaya konulduğunu vurgulayan Irakçi, "Bu suçlar, mağdurlar tarafından bizzat dile getirildi. Toplantının ardından Türkiye Dışişleri Bakanı ile açık ve doğrudan bir görüşme gerçekleştirdim. Daha sonra Katar Emiri ile kapsamlı bir görüşme yaptım." ifadelerinde bulundu.

Her iki görüşmenin de Suriye’deki gelişmeler ve halkın desteklenmesi konularına odaklandığını aktaran Irakçi, şöyle devam etti: "Suriye’nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin korunması için hangi adımların atılması gerektiğini konuştuk. Bölgedeki herhangi bir gelişmenin olumsuz sonuçlarından kaçınmak için alınması gereken tedbirleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Suriye konusunda yeni bir karar alınıp alınmadığını sorması üzerine Irakçi, "Herkes şu anda istişare ve koordinasyon aşamasında. Karar almak için erken çünkü sahadaki gelişmeler hızlı ilerliyor ve durum oldukça değişken. Ancak Suriye halkına ve hükümetine olan desteğimiz sürecek." dedi.

Irakçi, Astana süreci toplantısının devam edip etmeyeceği sorusunu ise, "Bugün öğleden sonra Astana süreci toplantısı yapılacak. İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları katılacak. Ayrıca, bölgedeki diğer dışişleri bakanlarının da katılımıyla bu akşam bir toplantı düzenlenmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bağdat ziyareti sırasında düzenlenen üçlü toplantıya da değinen Irakçi, "İran, Irak ve Suriye’nin katıldığı üçlü bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı, Suriye halkı ve hükümetine destek, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve Suriye’nin terörist grupların sığınağı haline dönüşmesinin engellenmesi konularında ortak bir irade beyanıydı". diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Irakçi ayrıca bölge ülkeleri arasında Suriye’ye yönelik ortak kaygılar ve çıkarlar bulunduğunu vurgulayarak, bu konular üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.