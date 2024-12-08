Siyonist İsrail, Suriye'nin Hermon Dağı'nı işgal etti

Siyonist İsrail ordusu, Suriye ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından "işgal edilmemiş" olarak görülen Hermon Dağı'na yöneldi.

Binyamin Netanyahu'nun emri doğrultusunda harekete geçen işgal güçleri, Levant'a bakan en yüksek nokta olan ve 2.800 metreden fazla yükselen ana üssü ele geçirdi.

İsrail tanklarının bu bölgeye ve çevresindeki Cebel El-Şeyh noktasına girmesiyle, İsrail ordusunun, Suriye'nin askeri üslerini kontrol edip işgal etmeye başladığı bildirildi.

İsrail ordusu, Netanyahu'nun talimatı üzerine Suriye ile tampon bölgeyi işgal etmeye başlayacaklarını açıkladı.

İsrail rejimi, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.

1974’te Siyonist İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.