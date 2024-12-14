  1. Türkiye
14 Ara 2024 07:59

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği faaliyete geçiyor

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği faaliyete geçiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin bugünden itibaren faaliyete geçeceğini duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayında Türkiye'nin Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nun Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildiğini hatırlatarak, Köroğlu ve ekibinin Şam'a gittiğini, büyükelçiliğin faaliyete geçeceğini aktardı.

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

News ID 1922566

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler