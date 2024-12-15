İran-Japonya ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Funakoshi Takehiro ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Irakçi, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere işaret ederek, Japonya tarafıyla ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin istişarelerin devam etmesini memnuniyetle karşıladı.

Takehiro de İran ile Japonya arasındaki uzun yıllara dayanan dostane ilişkilere değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Japon yetkili ayrıca, bölgesel ve uluslararası sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.