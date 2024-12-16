İran ve Japonya’dan ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

İran ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcılarının 32. istişare toplantısı, İran Dışişleri Siyasi Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Funakoshi Takehiro’nun katılımıyla Tahran'da gerçekleştirildi.

İran Dışişleri Siyasi Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi bu toplantıda İran ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin geçmişine değinerek, iki ülke arasında farklı düzeylerde istişarelerin sürdürülmesini önemli ve gerekli olarak nitelendirdi ve iki ülkenin ekonomik ilişkiler de dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki ilişkilerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin’de sürügelen soykırımına ve bu rejimin suçlarının Suriye’ye genişlemesine atıfta bulunan Taht Revançi, bu rejimin suçlarını ve saldırılarını durdurmak ve liderlerini cezalandırmak için tüm ülkelere ciddi çaba gösterme çağrısında bulundu.

Taht Revançi ayrıca Japonya'nın Batı Asya bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunmasına yardımcı olma konusundaki etkili rolünü de memnuniyetle karşıladı.

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Funakoshi Takehiro ise, iki ülke arasındaki tarihi ve dostane ilişkilere işaret ederek, iki ülkenin küresel ve bölgesel gelişmeler konusundaki siyasi istişarelerini, özellikle Batı Asya bölgesinin mevcut durumunda önemli olarak değerlendirdi ve ülkesinin ikili istişareleri sürdürmeye ve derinleştirmeye hazır olduğunu vurguladı.