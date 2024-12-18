Bakan Irakçi Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, D-8zirvesi sırasında Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

Irakçi bu görüşmede "Amerika ve Siyonistlerin, İsrail'in yararına İslam ülkelerini bölme ve zayıflatma yönündeki tasarılarına tanık oluyoruz ki bu, IŞİD, terör örgütünün bölgede yeniden yaygınlaşmasının temelini oluşturmaktır"dedi.

İran ve Pakistan dışişleri bakanları Kahire'de düzenlenen gelişmekte olan İslam ülkeleri zirvesinin gündemindeki konuları gözden geçirdi.

İsrail saldırganlığının ve Gazze'de suçların tırmanması başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin hassasiyetini de ele alan iki bakan ayrıca Kahire, Lübnan ve Suriye başta olmak üzere büyük İslam ülkeleri arasındaki sinerjinin devamı ve bölge ülkelerinin çıkarlarının savunulması için zirve fırsatının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.