İran'da Dolar ve Euro kuru ne kadar?

İran’da dolar güne 66, 335 Tümenden işlem görüyor.
Euro ise bir önceki güne göre düşüş yaşayarak 67 bin 270 Tümen oldu.
Öte yandan BAE Dirhemi önceki güne göre düşüşle 18,062 Tümen olarak değerlendi.
Dolar/Tümen, 29 Aralık sabahında 66,335 civarında işlem görüyor. Euro/Tümen ise 69,154 seviyesinde el değiştiriyor.
İran’da dolar güne 66, 335 Tümenden işlem görüyor.
Euro ise bir önceki güne göre düşüş yaşayarak 67 bin 270 Tümen oldu.
Öte yandan BAE Dirhemi önceki güne göre düşüşle 18,062 Tümen olarak değerlendi.
yorumunuz